В городе назначат человека, который ответит за сохранность его архитектуры

У Ярославля снова появится главный архитектор города. В мэрии рассказали, что собираются объявлять конкурс на эту должность, которая, казалось, была упразднена десять лет назад. На самом деле все эти годы такая вакансия существовала, но пустовала по факту.

— Должность главного архитектора в штатной структуре мэрии Ярославля предусмотрена, но до сих пор вакантна, — рассказала пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева. — Претенденты должны пройти конкурсные процедуры, которые предусмотрены законодательством к этой группе должностей. Они предусматривают соответствие положениям, которые установлены законом о муниципальной службе, и квалификационным требованиям.

Пока конкурс не объявлен, но то, что главного архитектора для Ярославля найдут, уже анонсировал и. о. мэра. Ранее этот пост занимал архитектор Аркадий Бобович, он работал до 2008 года. С тех пор общественники много раз поднимали вопрос о том, что такому крупному городу, как Ярославль, нужна должность главного архитектора.

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