Известное ярославское предприятие оштрафовали за несоблюдение экологических требований
30 ноября 2018 09:23
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Известное в Ярославле предприятие «Русские краски» проверила прокуратура Красноперекопского района. Специалисты обнаружили на грунте на территории организации скопление жидкости с химикатами. И полагают, что вместе с грунтовыми водами эта жидкость могла попасть в Которосль.
— По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре.
Напомним, все мы уже были в большой опасности, когда сбрасывали сточные воды в Которосль. Чем всё закончилось, читайте здесь.
Фото: Александра Савельева
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