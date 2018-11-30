Химикаты могли попасть в воду

Известное в Ярославле предприятие «Русские краски» проверила прокуратура Красноперекопского района. Специалисты обнаружили на грунте на территории организации скопление жидкости с химикатами. И полагают, что вместе с грунтовыми водами эта жидкость могла попасть в Которосль.



— По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре.



Напомним, все мы уже были в большой опасности, когда сбрасывали сточные воды в Которосль. Чем всё закончилось, читайте здесь.

