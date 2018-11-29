У жителей центра полно недовольств

Жить в центре Ярославля, оказывается, не так уж и здорово. У центральных жителей немало недовольств и проблем.

Оказалось, что самыми большими бедами жителей Кировского района стали места для выгула собак, которых, собственно, нет. Также не устраивают людей граффити на зданиях, застройка центра и дефицит школ и детских садов при большой заселённости районов. Больше всего возмущений сейчас у ярославцев вызывает новое одностороннее движение вокруг ТЮЗа, которое ввёл и. о. мэра.

— Люди всё равно ездят по-старому, игнорируют знаки, — рассказали жители центра на встрече с чиновниками.

Чиновники все вопросы выслушали и записали. Планируют устроить встречи по всем районам, чтобы расспросить людей о самых актуальных проблемах.

Следующая встреча пройдёт для жителей Ленинского района 12 декабря в 18:00 в Доме культуры «Строитель» по адресу: улица Кудрявцева, дом 28.