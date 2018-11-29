Бизнесмена Илью Исаева зверски зарезали во дворе в центре Ярославля

Сегодня близкие и друзья вспоминают убитого ровно год назад в центре Ярославля бизнесмена Илью Исаева.



— Год очень быстро пролетел... — вздыхает брат убитого Павел.



Следователи уже закончили свою работу по этому громкому уголовному делу. Сейчас материалы находятся у прокурора, который должен принять решение о выходе в суд.



В ожидании суда



Подозреваемый в убийстве ждёт приговора суда в СИЗО

Сейчас подозреваемый в убийстве Ильи Исаева сидит в следственном изоляторе. Здесь, вероятно, он и будет находиться, пока суд не вынесет ему приговор.



— Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было и он вину свою признал, — говорят следователи СУ СКР по Ярославской области. — Ещё он на детекторе лжи рассказал, что совершил преступление в состоянии аффекта.



Подозреваемый владел автомастерской. Известно, что этот человек обращался к бизнесмену за финансовой помощью — брал у него деньги в долг. Причём довольно крупные суммы.



Дело — глухарь



Ровно год прошёл со дня страшной трагедии

Когда произошло убийство, казалось, что найти преступника практически невозможно. Набросились на предпринимателя в тёмной подворотне, где нет ни одной видеокамеры, да и свидетелей не нашлось. Тогда было несколько версий.



Во-первых, было предположение, что убийство было заказным. Ведь преступник оставил убитого, не забрав его ценные вещи и деньги. Только холодные и жестокие удары ножом, которых было больше десятка, — в спину, голову и даже в лицо.



Во-вторых, рассматривалась версия убийства, связанного с работой Ильи Исаева с недвижимостью и драгоценностями. Бизнесмен якобы проворачивал с сообщниками схемы, по которым элитные дома в центре Ярославля скупались практически за бесценок. А ещё убитый числился индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности его компании была оптовая торговля драгоценными камнями, аренда и управление собственным и арендованным имуществом, торговля отходами и ломом.



Ну и, в-третьих, убийство могло быть местью жильцов. Илья Исаев также работал с недвижимостью в сфере расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Опять же такого жилья много в центре Ярославля, где люди также живут в старых зданиях с большим износом.



Лучшие следователи России



Сыщики быстро вышли на след предполагаемого убийцы

Меньше двух месяцев прошло с момента убийства, а подозреваемого уже вычислили, нашли и арестовали. Как смогли выяснить следователи, бизнесмена убил должник, который не смог вернуть деньги.



— В Ярославль приехали опытные специалисты из федерального уголовного розыска, — вспоминают родственники убитого Ильи Исаева. — Подключились к следствию и те люди, которые занимались расследованием убийства политика Бориса Немцова. Да и местные «бойцы» тоже молодцы — перерыли весь город и не упустили ни одной важной детали.



Выяснилось, что преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда вышел из двора на улицу. Да и сотрудники магазинчиков на Первомайской смогли вспомнить подозрительного мужчину, который убегал через дорогу.



Тот страшный вечер



На преступление должник пошёл 29 ноября прошлого года. Убили 42-летнего бизнесмена Илью Исаева во дворе на Первомайской улице. Несмотря на то, что это центр города — подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины, ударив несколько раз ножом. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.

