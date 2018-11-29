На могилах — цветы и фотографии питомцев

Ярославская природоохранная прокуратура проверила кладбище домашних животных, которое обнаружили на окраине Ярославля.



— В настоящее время возбуждено административное расследование по факту размещения несанкционированного захоронения биологических отходов на территории Михайловского леса, — рассказали в природоохранной прокуратуре.



То, что эти захоронения несанкционированные, сразу и не скажешь. На кладбище — десятки могил с оградками и фотографиями умерших любимцев. Хозяева приносят цветы и игрушки, сажают деревья.

Погибшим любимцам ставят памятники

Но, как выяснилось, просто так хоронить животных нельзя.



— В соответствии с ветеринарными правилами, трупы животных являются биологическими отходами. Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного обязаны обратиться в ветеринарную клинику, — рассказали в прокуратуре.



Оказывается, сейчас есть специальные ритуальные службы, занимающиеся похоронами любимцев. Домашних животных можно кремировать, а баночку с прахом забрать себе.

