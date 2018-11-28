Пожар начался днём
Пожар начался днём

Мать, чьи дети накануне сгорели в страшном пожаре, сейчас находится в реабилитационном центре вместе со своей семилетней дочкой. Об этом 76.ru рассказал собственный источник.

Поскольку квартира выгорела полностью, вчера решался вопрос: куда поместить девочку, которая во время пожара была в школе. Ребёнка собирались забрать в реабилитационный центр, но девочка, которая сейчас и так находится в шоке, отказалась уезжать от мамы. Да и сама мать, в одночасье потерявшая троих дочерей, не позволила увезти дочку.

— И маму, и дочь поместили в специальное учреждение, — сказал наш источник.

Напомним, вчера в 12 часов дня в селе Медягино в жилом доме загорелась квартира на первом этаже. Внутри находились трое детей: две восьмимесячные девочки и их четырёхлетняя сестра. Малышки погибли в пожаре. Мать девочек на допросе заявила, что оставила детей на несколько минут, потому что пошла забирать другую дочку из школы. Дома, по её словам, остался включённый обогреватель.

Вчера мы вели онлайн-трансляцию с места происшествия, а также пообщались с жителями села, которые рассказали нам, в каких условиях жили дети.

Из-за случившегося глава местной администрации собрал экстренное совещание. На нём обсуждали, куда разместить пострадавших.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства пожара, в результате которого погибли три маленькие девочки.