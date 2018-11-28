Граната почти 10 сантиметров

Жильцы одного из домов Ярославля нашли подозрительный предмет, похожий на гранату. Испугавшись, они вызвали правоохранительные органы. В подъезд дома № 59 на улице Большой Октябрьской приехал ОМОН Росгвардии. Людей сразу же эвакуировали на безопасное расстояние.

— При осмотре установлено, что предмет является боевой гранатой РГД-5 без запала. Угрозы не представляет. Граната передана следственно-оперативной группе, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.



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