Мужчина провалился под лёд

Из реки Солоницы в Некрасовском районе спасатели достали тело 57-летнего мужчины. Как стало известно, 25 ноября утром он отправился на рыбалку. Мужчина долго не возвращался домой, родные забеспокоились. Сын пошёл искать его на речку, вызвал МЧС. Оказалось, рыбак провалился под лёд и утонул.



— Тело извлечено без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка. Тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

