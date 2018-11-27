В пожаре погибли три сестры

Стало известно, что в квартире, где заживо сгорели трое малышек, был включён обогреватель. Об этом рассказала мать погибших девочек на допросе. По словам женщины, она оставила обогреватель включённым, так как в квартире очень холодно. Сама она пошла за дочкой в школу. Женщина утверждает: она оставила малышей одних совсем ненадолго. Но и этого хватило для того, чтобы произошла трагедия.



— В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. В обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как стало известно 76.ru, всего у женщины восемь детей. Самому старшему 20 лет. В отношении четверых детей она лишена родительских прав. Женщина нигде не работает. Жители посёлка, которые жалели ни в чём не повинных детей, постоянно подкармливали их и давали одежду. Семья состоит на учёте в органах опеки. Как выяснилось сегодня, чиновники узнали о трагедии из интернета и понятия не имели, в какой семье она произошла.



Сегодня мы вели онлайн-трансляцию с места событий. О том, что происходило сразу после пожара и что ещё рассказали соседи семьи, читайте здесь.

