Пока малышка остаётся в семье

Хорошая новость. У супругов, которых обвиняют в покупке ребёнка, не стали отбирать девочку. Как стало известно 76.ru, временную опеку над малышкой позволили оформить бабушке (маме одного из супругов).



— Это было сделано в интересах ребёнка, чтобы не травмировать его. Временная опека продлится до окончания расследования уголовного дела в отношении супругов, — рассказали 76.ru в прокуратуре по Ярославской области.



Напомним, история, которая повергла в шок всю страну, произошла месяц назад. Ольгу и её мужа обвинили в покупке ребёнка. Ольга рассказала нам, что они долго стояли на очереди на усыновление, как вдруг узнали о том, что беременная женщина собирается отказаться от ребёнка. По словам супругов, они сразу же обратились в органы опеки и по их рекомендациям оформили все юридические документы на то, чтобы забрать себе ребёнка. Спустя несколько месяцев их обвинили в покупке девочки и завели уголовное дело. Супруги были убиты горем.



— Нам тяжело, мы мысленно уже прощались с ребёнком… Дочка — это наш смысл жизни. Если её не будет, то и смысла жить и что-то продолжать не будет. И мысли уже всякие в голову лезут, — говорили нам приёмные родители.



1 ноября стало известно: судья не встал на сторону приёмной семьи, которую обвиняют в покупке ребёнка. Фрунзенский суд отказал Ольге и Дмитрию в удочерении девочки, а также отказал оставить ребёнка в семье временно, пока расследуется уголовное дело. Супруги подали апелляцию. Вчера состоялось ещё одно заседание, которое Ольга и Дмитрий выиграли.

