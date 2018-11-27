Бабушки начали петь на весь салон

В одном из автобусов Рыбинска пожилые пассажирки организовали хор прямо во время поездки. Бабушки в автобусе по маршруту № 14 неожиданно запели русские народные песни. Всё происходящее снял на видео один из пассажиров, и теперь этот ролик бьёт рекорды по просмотрам и умиляет всех.

— Просто решили спеть и спели! Кадышеву, кажется, и «Калинку-малинку», — рассказал пассажир автобуса Владислав Мельников. Он и записал происходящее на видео.

Видео с вечера набрало почти 20 тысяч просмотров и вызвало бурный восторг в интернете.

— Здорово, их так приятно слушать! — написала отзыв Оксана Журавлёва.

— О-о-о! Народ, пора на общественный транспорт пересаживаться! — предложил Владимир Пожарский.

— А поют как стройно! Обалдеть! Современная музыка отдыхает. Молодцы! — похвалила Ника Буланова.

