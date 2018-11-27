Припаркуйся правильно — и тебя накормят

Известный ярославский ресторатор Дмитрий Левченко придумал, как бороться с парковщиками на газоне. Пока, правда, только локально — возле одного из своих заведений на проспекте Ленина.



Неизвестно почему, но автохамы облюбовали именно это место. Здесь они вечно паркуются прямо на газоне. Дмитрий уже предпринимал попытку избавиться от нарушителей: он огородил газон столбиками. Но нашлись и те, кому это не помешало.



Накануне возле ресторана Дмитрия Левченко припарковался водитель на «Мицубиси». Дмитрия настолько возмутил это поступок, что он решил пойти на крайние меры.



— Господа! Терпение закончилось! Теперь, если мы увидели, что так припарковался наш гость, то ему будет отказано в обслуживании. Без обид! Водитель «Мицубиси», знай, с тебя всё началось, — написал Дмитрий на своей страничке в соцсети.



В доказательство ресторатор прикрепил фотографию с нарушением правил парковки.



— Это были наши гости, — рассказал Дмитрий Левченко. — К сожалению, мы заметили, что их машина так стоит только тогда, когда они уже выходили из ресторана и садились в неё. Поэтому даже замечание сделать не успели.



Напомним, предыдущий поступок Дмитрия — столбики на газоне — вызвал одобрительный отклик у ярославцев. Они поддержали ресторатора, в том числе и на нашем сайте.



— Получилось отлично! Столбики элегантные, изуродовать грязь и разруху ими невозможно. Спасибо неравнодушному человеку от жителей проспекта Ленина, — написали наши читатели.

