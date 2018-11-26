Благоустройство площади Ленина в Тутаеве

Ярославские активисты назвали благоустройство этой площади обидным и жутким и пошли к чиновникам разбираться, как так вышло. Речь идёт о площади Ленина в левобережном Тутаеве, которую на днях закончили благоустраивать по проекту «Решаем вместе». В смете на укладку новой брусчатки, новые заборы и декоративные элементы, а также озеленение и лавочки заложили 3,218 миллиона рублей. По документам площадь сдали как идеальную. А на деле огрехи видны даже не специалисту. Что усмотрели активисты группы «Дороги Ярославля», по мнению которых подрядчик недоложил, недовысаживал и сэкономил на материалах значительную сумму. Но в актах выполненных работ, предоставленных к оплате, просят всю сумму по контракту.



Весной площадь уплывёт



В этом уверены общественники.



Неровно уложенный бордюр

— Технология работ грубо нарушена. Установлен бордюрный камень, отчасти сильно отличающийся по размеру от проектного. Кроме того, при монтаже не использовался бетон, который заложен в сметной документации и предусмотрен ГОСТом, — рассказывают общественники. — Завышены объемы работ при устройстве входных арок, «похудел» при производстве и забор, потеряв около 450 килограммов металла от проектной массы. То есть металлические конструкции сделаны из меньшего количества металла, чем требовалось. Есть разница по смете в саженцах. При озеленении хотели высадить одни, посадили другие, и то не все. Масса вопросов по качеству материалов, использованных при благоустройстве. Тутаевское агентство по развитию отстаивает интересы подрядчика более рьяно, чем интересы жителей.



По подсчётам активистов, заказчик согласился оплатить «лишних» 200 тысяч рублей за работы и материалы, которые не сделаны.



«Допинали» площадь



Возмущение ярославцев не осталось незамеченным. Активистов пригласили на совещание с руководителем проектного офиса программы «Решаем вместе», представителями подрядчика и тутаевских чиновников — агентства по развитию, которое принимает работы по благоустройству.

Несчастную площадь едва доделали. Никто не хотел браться за эти работы

— Мы «допинали» площадь. Объект грозил срывом. Первый генподрядчик отказался, второй по субподряду тоже. Еле нашли субподрядчика, который взялся. Сдали с опозданием в месяц, за что подрядчик заплатит штраф и пени почти в 200 тысяч рублей, — объясняет судьбу площади Ленина директор агентства по развитию Тутаевского района Владимир Пшеничкин. — Мы каждое изменение проговаривали с инженерами. И бордюр этот является аналогом. И растения заменили, потому что объект поздно сдавали, выбрали более морозоустойчивые.



И подрядчик, и чиновники уверяли: сделали, как могли, лишь бы не завалить благоустройство. Под площадью, к тому же, обнаружили фундамент Спасской церкви 18 века, из-за чего возникли проблемы с реализацией проекта — на культурном слое нельзя делать практически ничего. Придумали, сделали.

— Да, там две секции забора не доставили, но всё лежит на месте, будет доделано весной по гарантийному письму, — пояснил инженер, работавший на площади.

Спорили общественники буквально за каждый куст пузыреплодника, который высадили вместо кизильника. Привезли 540 кустов, высадили 480. Где остальные?



— У помощника главы по левому берегу пакет с оставшимися саженцами. Никто их не заберёт, найдём, куда высадить. На площади уже негде было, — добавил Владимир Пшеничкин.



По итогу встречи чиновники согласились, что нужно внести изменения в документацию, чтобы не переплатить подрядчику за то, чего он не делал. А общественники, хоть и не получили ответы на все вопросы, но ушли с гордостью, что повлияли на работу чиновников.