С каждым годом всё больше жителей Ярославской области начинают увлекаться алкоголем

В России участники проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов. Другими словами — они собрали статистические данные нескольких ведомств и свели в одну систему, выяснив, где в стране больше пьют, а где меньше.



— Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1-е место) к самому проблемному (85-е место), — рассказали авторы рейтинга. — В таблице для каждого региона представлен итоговый балл, который и определил положение субъекта в рейтинге. Чем меньше балл — тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.



Самыми непьющими оказались жители Кавказа. На пяти первых строчках расположились Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Больше всего пьют на Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе и Коми. Недалеко отсюда и Ярославская область, попавшая в список аутсайдеров.



— За два года Ярославская область серьёзно ухудшила свои позиции на десять пунктов, упав с 61-го места на 71-е, — отметили в «Трезвой России».



Ещё больше пьют в регионах по соседству — Вологодской (72-е место), Костромской (76-е место) и Владимирской (77-е место) областях. А вот в Ивановской (55-е место) и Московской (58-е место) областях, наоборот, пьют меньше, чем здесь.

