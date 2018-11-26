Дороги перекроют в нескольких районах города 
Дороги перекроют в нескольких районах города 

В Ярославле на четыре дня перекроют дороги в нескольких районах города. Это коснётся центральных улиц: Чайковского, Красный съезд, нижний ярус Волжской набережной. А также улиц Павлика Морозова и Институтской у «Арены-2000». 

— Это связано с форумом профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдёт в Ярославле с 10 по 14 декабря, — пояснили в мэрии Ярославля.

В эти дни дороги полностью перекроют для движения следующим образом: 

  • 11 декабря с 06:00 до 22:00 часов 14 декабря на участках улиц: Институтской в районе универсального культурно-спортивного комплекса «Арена-2000 Локомотив», Чайковского от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина, Красном съезде (спуск к Речному вокзалу), Волжской набережной (нижний ярус);
  • 10 и 14 декабря в районе привокзальной площади Ярославль-Главный — улица Павлика Морозова с 07:00 до окончания мероприятия;
  • 10 декабря с 19:00 до окончания мероприятий 14 декабря на участках улиц: Институтская, Чайковского, Красный съезд, Волжская набережная.