Дороги перекроют в нескольких районах города

В Ярославле на четыре дня перекроют дороги в нескольких районах города. Это коснётся центральных улиц: Чайковского, Красный съезд, нижний ярус Волжской набережной. А также улиц Павлика Морозова и Институтской у «Арены-2000».

— Это связано с форумом профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдёт в Ярославле с 10 по 14 декабря, — пояснили в мэрии Ярославля.

В эти дни дороги полностью перекроют для движения следующим образом: