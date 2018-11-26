Листы все на месте, лишь обложка потрепалась

На популярном российском сайте объявлений ярославец продаёт книгу за полтора миллиона рублей. Такую заоблачную цену автор объявления объясняет оригинальностью издания и годом выпуска. Книга называется «Священная история Ветхого и Нового Завета».



— Это типография Святейшего Синода 1793 года. Оригинал. Вы не поверите, но цена того стоит! Это уникальная книга, которая принесет вам вселенское понимание жизни. А это дороже любых денег! — говорит мужчина.



Этой книге больше 200 лет!

Владелец редкой книги уверяет, что все листы на месте. Также предлагает торг и доставку за свой счёт.



Мы уже писали об ещё одной редкой книге, которую продаёт жительница Ярославской области. Правда, она дешевле на миллион.