Листы все на месте, лишь обложка потрепалась
Листы все на месте, лишь обложка потрепалась

На популярном российском сайте объявлений ярославец продаёт книгу за полтора миллиона рублей. Такую заоблачную цену автор объявления объясняет оригинальностью издания и годом выпуска. Книга называется «Священная история Ветхого и Нового Завета».

— Это типография Святейшего Синода 1793 года. Оригинал. Вы не поверите, но цена того стоит! Это уникальная книга, которая принесет вам вселенское понимание жизни. А это дороже любых денег! — говорит мужчина.

Этой книге больше 200 лет!
Этой книге больше 200 лет!

Владелец редкой книги уверяет, что все листы на месте. Также предлагает торг и доставку за свой счёт.

Мы уже писали об ещё одной редкой книге, которую продаёт жительница Ярославской области. Правда, она дешевле на миллион.