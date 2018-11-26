На этой неделе пойдёт снег

Зима предъявляет свои права. Да и немудрено. Ведь менее чем через неделю — первый зимний день. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю ещё сильнее похолодает. В ночные часы в Ярославле столбик термометра опустится до -11 °С.



— В центральной России в понедельник–вторник небольшой снег, поэтому ещё не очень холодно — днём -1… -6 °С. Со среды вероятность осадков невелика, ночная температура понизится до -11… -16 °С, днём до -4… -9 °С, — рассказали специалисты центра «Фобос».



По-настоящему морозные и солнечные дни ожидаются со среды. Солнце будет светить вплоть до воскресенья. Температура воздуха днём опустится до -8 °С. Осадки не ожидаются.