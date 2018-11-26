Ежемесячная акция по раздельному сбору мусора в Ярославле

Сегодня в Ярославле прошла ежемесячная акция «Экомобиль». Разница лишь в том, что с площади Юности она переехала на площадь Труда. По словам нашего фотографа, народу было очень много. Приходили целыми семьями. Ярославцы несли в раздельных пакетах отходы: батарейки, пластик, пищевые отходы.



- Мы принимаем почти всё: пластик (с 1 по 6 виды), бумагу и картон, стекло, батарейки, тетрапак и пюр-пак упаковки, металл и энергосберегающие лампы, - рассказали организаторы акции.



Смотрите наш фоторепортаж с площади Труда, куда ярославцы, переживающие за экологию, принесли свой раздельный мусор.



Народу пришло много

Акция проходит каждое последнее воскресенье месяца

"Экомобиль" переехал на площадь Труда

Практически весь мусор можно сдать раздельно

Целый месяц горожане хранили мусор у себя дома

Мусор пришли сдавать целыми семьями

Кстати, у нас в редакции давно идут жаркие споры по поводу раздельного сбора мусора. Кто-то явно рад такому нововведению, а кто-то считает, что это всего лишь иллюзия заботы.