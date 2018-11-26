В Ярославле вновь прошла акция «Экомобиль»: она переехала в другое место
Сегодня в Ярославле прошла ежемесячная акция «Экомобиль». Разница лишь в том, что с площади Юности она переехала на площадь Труда. По словам нашего фотографа, народу было очень много. Приходили целыми семьями. Ярославцы несли в раздельных пакетах отходы: батарейки, пластик, пищевые отходы.
- Мы принимаем почти всё: пластик (с 1 по 6 виды), бумагу и картон, стекло, батарейки, тетрапак и пюр-пак упаковки, металл и энергосберегающие лампы, - рассказали организаторы акции.
Смотрите наш фоторепортаж с площади Труда, куда ярославцы, переживающие за экологию, принесли свой раздельный мусор.
Кстати, у нас в редакции давно идут жаркие споры по поводу раздельного сбора мусора. Кто-то явно рад такому нововведению, а кто-то считает, что это всего лишь иллюзия заботы.