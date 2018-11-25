«Думали, машина вот-вот взорвётся»: в Ярославле на Прусовских карьерах полыхала «девятка»
25 ноября 2018 19:35
2 175 0
В Ярославле на Прусовских карьерах полыхала машина. Проезжающие мимо автомобилисты стали свидетелями происшествия.
Машина загорелась вчера днём. Очевидцы сообщили в МЧС около 12:20.
— Уже через несколько минут пожарные были на месте и довольно быстро потушили огонь. Но спасти машину не удалось. «Девятка» сгорела и восстановлению не подлежит, — рассказали очевидцы.
По их словам, было очень страшно: казалось, автомобиль вот-вот взорвётся. К счастью, всё обошлось. Никто не пострадал.
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru