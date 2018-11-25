Машина сгорела полностью

В Ярославле на Прусовских карьерах полыхала машина. Проезжающие мимо автомобилисты стали свидетелями происшествия.



Машина загорелась вчера днём. Очевидцы сообщили в МЧС около 12:20.



— Уже через несколько минут пожарные были на месте и довольно быстро потушили огонь. Но спасти машину не удалось. «Девятка» сгорела и восстановлению не подлежит, — рассказали очевидцы.



По их словам, было очень страшно: казалось, автомобиль вот-вот взорвётся. К счастью, всё обошлось. Никто не пострадал.

