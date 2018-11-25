Не справился с управлением и вылетел в кювет: в ДТП в Ярославской области пострадал водитель
25 ноября 2018 18:01
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В Мышкинском районе около деревни Третьяковка произошло ДТП: водитель «Мицубиси-Лансер» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.
В результате аварии пострадал водитель «Мицубиси». Более серьёзных травм помогло избежать то, что он был пристёгнут.
— Водителя доставили в больницу, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, вчера на трассе в Ярославской области произошло тройное ДТП: в больницу доставили троих.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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