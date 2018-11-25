Водителя доставили в больницу

В Мышкинском районе около деревни Третьяковка произошло ДТП: водитель «Мицубиси-Лансер» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.



В результате аварии пострадал водитель «Мицубиси». Более серьёзных травм помогло избежать то, что он был пристёгнут.



— Водителя доставили в больницу, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Напомним, вчера на трассе в Ярославской области произошло тройное ДТП: в больницу доставили троих.

