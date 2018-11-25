52 года Клавдия Гадючкина работала на фабрике «Красный Перевал»

Даже не верится, но этой женщине — Клавдии Михайловне Гадючкиной — 109 лет. Вчера она отметила день рождения.



Женщина родилась в Ярославле в Норской Слободе. 52 года отработала на фабрике «Красный Перевал», в том числе в военные годы.



Клавдия Михайловна вырастила троих детей. Затем помогла в воспитании шести внуков, восьми правнуков, двух праправнуков.



— Всю жизнь окружена теплом и заботой близких. Сегодня на день рождения собирается вся дружная семья, — сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова, которая пришла поздравить Клавдию Михайловну с праздником.



Пенсионерка призналась: секрет её долголетия — доброта. Она никогда никому не завидовала, поэтому и прожила такую долгую и счастливую жизнь.



— Зависть сжигает жизнь, — сказала Клавдия Михайловна.



Редакция 76.ru искренне поздравляет Клавдию Гадючкину с днём рождения.

