Территория — произведение искусства

Роскошные дома, похожие на замки. Трудно представить, но в таких живут ярославцы. И в таких можете жить и вы. Если накопите лишнюю сотню миллионов рублей.



Сегодня в нашей подборке самые дорогие, шикарные и невероятно дорогие коттеджи из Ярославской области, выставленные на продажу. То, что находится внутри, — поражает глаз. А территория — захватывает дух.



Открывает наш список дорогих коттеджей дом за 39 миллионов рублей площадью 360 квадратных метров на 50 сотках.



Бассейн с подогревом

— Классические архитектурные формы, живописные ландшафтные решения, использование только натуральных материалов в природной цветовой гамме располагают к расслаблению и отдыху. Комплекс усадьбы расположен на реке Солоница и включает в себя основной дом, гостевой дом-баню, беседку для барбекю с кухней, гараж на 4 машины, бассейн 10,5 м² с подогревом и подсветкой, спортивную площадку с мягким покрытием для игры в теннис, футбол, волейбол, баскетбол, а также пруд с водопадом, мельницей, декоративными рыбками и осетром, — рассказала продавец Ирина.



Пруд с рыбами и птицами

Большая зелёная территория

На втором месте дом за 48 миллионов рублей площадью (вы только вдумайтесь) 850 квадратных метров, который, по словам продавцов, находится в Заволжском районе в 15 минутах от центра города. В доме аж две кухни и девять комнат, а также бассейн.



Всего 48 миллинов рублей — и дом ваш

На третьем месте дом в Некрасовском районе за 58 миллионов рублей. Площадь коттеджа — 700 квадратных метров.



Своя волейбольная площадка на территории

— Есть все: баня — 2 этажа, бассейн 10 метров с подогревом и подсветкой, 4 спальни плюс гостиная с каминным залом, 3 санузла, гриль с гостевым залом и 5 разными печками, спортзал с тренажёрами, волейбольная площадка, гараж с электроворотами на 6 авто, отличный ландшафт с подсветкой и поливом, — рассказал нынешний собственник коттеджа.



На четвёртом месте шикарный особняк в Переславле-Залесском, площадью 900 квадратных метров и стоимостью 85 миллионов рублей.

Дом, похожий на императорский дворец

— В доме 6 просторных спален с отдельными ванными комнатами, большая парадная, гостиная, кухня, столовая, бильярдная, спортивный зал, бассейн, сауна, зал для отдыха, 3 открытые веранды, прачечная, подсобное помещение для хранения экологически чистых продуктов, 6 санузлов. На территории дворца находится частная библиотека. На территории также находится чайный дом. Все постройки выполнены в едином стиле — высокого барокко, — рассказали в агентстве недвижимости.



Внутри — статуи и дорогая мебель

В Некрасовском районе в селе Диево-городище продают элитный коттедж площадью 700 квадратных метров всего за каких-то 95 миллионов рублей.

Коттедж за 95 миллионов рублей

На территории есть даже мельница

— На территории расположены 3 пруда, заселенные карасем и карпом, спортивный альпинистский комплекс, теплица, индюшатник, курятник, утятник, мельница декоративная, дровник, березовая роща, сосновая роща, альпийская горка, английский сад с редкими растениями, японский сад, огород с плодовыми деревьями, зона для приема гостей со вторым светом, что позволяет создать атмосферу лёгкости и воздушности. Также на участке построен банно-гостевой комплекс с кухней, с бассейном, джакузи, хамамом и русской баней, апартаменты для обслуживающего персонала. Имеется вольер для собак, — рассказали продавцы.



Первое место в нашем рейтинге — огромный фамильный особняк в Переславле-Залесском. Роскошная отделка, лепнина на стенах, огромные комнаты и камины. Дом площадью 900 квадратных метров обойдётся новому владельцу в 108 миллионов рублей.



Роскошный дом за 108 миллионов рублей

— Особняк находится на самой высокой точке села, 45 метров над уровнем озера Плещеево. Оттуда открывается божественный вид на город Переславль-Залесский и его окрестности, на исторически легендарное озеро Плещеево. Озеро, которое так любил Петр I в свои юные годы. С этой самой высокой точки он наблюдал за свой потешной флотилией.



Проект особняка был выполнен по принципу «золотого сечения». В постройке и отделке дома использовались только высококачественные, экологически чистые, натуральные материалы. Участок разноуровневый, поделен на тематические зоны. Огорожен по периметру кованым забором с элементами литья. На территории участка посажены туи, розы, засеяна газонная трава. Дорожки выполнены природным горным камнем, — рассказали владельцы особняка.

