25-летний мужчина обчистил алкогольный супермаркет в центре Ярославля: вынес 57 тысяч рублей
25 ноября 2018 11:30
1 600 0
25-летний ярославец украл из сетевого алкогольного магазина в центре города 57 тысяч рублей. Молодой мужчина беспрепятственно попал в магазин в нерабочее время, нашёл, где хранятся деньги и ушёл. С утра сотрудники магазина обратились в полицию.
Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого.
— Мужчина знал, как отключить сигнализацию, а также место хранение денег, поскольку сам некоторое время назад работал продавцом в аналогичном магазине в другом районе города, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru