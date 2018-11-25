Подозреваемого задержали

25-летний ярославец украл из сетевого алкогольного магазина в центре города 57 тысяч рублей. Молодой мужчина беспрепятственно попал в магазин в нерабочее время, нашёл, где хранятся деньги и ушёл. С утра сотрудники магазина обратились в полицию.



Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого.



— Мужчина знал, как отключить сигнализацию, а также место хранение денег, поскольку сам некоторое время назад работал продавцом в аналогичном магазине в другом районе города, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

