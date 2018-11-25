Машины разбились вчера вечером

На трассе Иваново — Гаврилов-Ям произошло серьёзное ДТП: 32-летний водитель на ВАЗ-21140 врезался в «Шевроле-Ниву». От удара «Ниву» откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ-21154. Скорости у обеих машин были приличные, и их раскурочило так, что они теперь вряд ли подлежат восстановлению. Досталось и «пятнашке».



— Авария произошла 24 ноября в 18:00. В результате ДТП в больницу доставлены 32-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, 47-летний водитель и 46-летняя пассажирка «Шевроле-Нивы», — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, в Ярославле произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов. Водитель иномарки на скорости сбил четырёх девушек, которые переходили дорогу на зелёный. Что с водителем и пешеходами, читайте тут.