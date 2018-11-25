Дети уже сейчас делают уроки в библиотеках

Несколько библиотек в Ярославской области стали участниками пилотного проекта по созданию на их базе общественно-культурных пространств.



— Эта работа ведется с учетом необходимости реализации модельного стандарта, утвержденного Министерством культуры, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Библиотеки станут идеальным местом для встреч людей всех возрастов и интересов, где можно получить доступ к оцифрованным фондам мировой культуры, смотреть фильмы, играть, получать консультации, заниматься в кружках и клубах, ставить спектакли. И, конечно, помещение библиотеки должно быть благоустроено для реализации этих запросов.



В пилотном проекте принимают участие библиотеки Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов, а также Ярославля, Переславля-Залесского и Рыбинска.



В библиотеке Гаврилов-Яма пошли ещё дальше: работники хотят организовать библиотечную продленку для школьников, привлечь к работе с детьми волонтеров, предусмотреть возможность интересного досуга для родителей, пока их дети занимаются в кружках и секциях.



— Уже сегодня ребята приходят к нам после школы, делают у нас уроки, и мы помогаем им находить нужную информацию, проверяем работу. Это пока не озвученный, но уже обозначенный запрос, — рассказала директор библиотеки Анастасия Никифорова.

