Убирать парки и скверы будут 80 человек

В Ярославле начали уборку пешеходных дорожек от наледи и снега. В мэрии рассказали, что уборка бульваров, парков и скверов на особом контроле.



- Ежедневно мы проводим не только комплексную уборку, в которую входит сбор случайного мусора и очистка урн, но и подметание дорожек, — рассказала исполняющая обязанности директора «Горзеленхозстрой» Татьяна Кокурина. — Чтобы дорожки не скользили, обрабатываем их противогололёдным материалом. Мы используем реагент, который имеет сертификат соответствия и прошел санитарно-эпидемиологическую экспертизу. На сегодняшний день у нас разработаны и составлены маршруты, по которым дворники оперативно обрабатывают пешеходные дорожки.



Ежедневно на уборку города выходит 80 человек, у каждой группы есть щетка и самосвал. При сильных снегопадах количество дворников обещают увеличить.



С жалобами на уборку города ярославцы могут обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40 и в «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» по телефону 40-46-90.



На уборку дорог области выведи дополнительную технику.