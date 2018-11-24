Выбрана «Молодежная столица Европы», за звание которой боролся Ярославль

Организаторы конкурса выбрали новую «Молодёжную столицу Европы». В финале за это звание боролись пять городов: Кишинёв - Молдова, Большая Никосия - Кипр, Вараждин – Хорватия, Клайпеда – Литва и Ярославль – Россия.



К сожалению, наш город не стал победителем. «Молодёжной столицей Европы» на 2021 год жюри объявило город Клайпеда.



- Клайпеда поразила Европейское молодежное столичное жюри своей верой в неоткрытый потенциал молодежи и ее усилия по включению маргинализированных групп во все аспекты городской жизни, - рассказали организаторы.



Ярославские авторы проекта не расстраиваются.



- Мы не считаем это поражением, ведь дойти до финала, впервые заявившись на этот конкурс, уже много значит, - рассказал один из авторов проекта Данила Бедяев. – Этот проект стал возможен благодаря работе большой команды, мэру Ярославля, управлению по молодёжной политике и молодым активным жителям Ярославля.

