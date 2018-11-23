Ярославцы окружили пробками самый крупный торговый центр

В Ярославле несколько улиц с пяти вечера стоят в пробках. Это коснулось улицы Победы, участков улицы Пушкина, Свердлова и Володарского. Машины буквально окружили пробками самый крупный торговый центр города.

— Людьми обуяла жажда скидок, — пишут ярославцы в соцсетях. Люди наперебой обсуждают покупки: были ли они сегодня выгодными.

— Купили чай и кофе со скидкой 20%. К Новому году готовимся, — поделилась Анна Климова.

— Забронировала отель на январские праздники с 50%-й скидкой. На «Букинге» реально цена была на 50% меньше. С сентября проверяла динамику, — рассказала Виктория Мельникова.

К 21:30 пробки в центре почти исчезли. А что вы купили в «чёрную пятницу» распродаж?