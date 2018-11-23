Дом уже даже горел

В Ярославле прокуратура Дзержинского района подала на мэрию заявление в суд — потребовала ограничить доступ к дому № 10 на улице Балашова.

Дело в том, что ещё 10 лет назад этот дом признали аварийным. И должны были снести. Но не снесли. Дом совершенно обветшал, в окнах выбиты стекла, двери нараспашку. На втором этаже — следы пожара.

— Мэрия Ярославля, являясь собственником дома, надлежащее содержание, охрану здания не обеспечивает, меры по ограничению несанкционированного доступа людей в здание не принимает, — пришли к выводу в прокуратуре. — Здание представляет опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе детей.

Суд согласился и постановил: заколотить окна и двери дома.