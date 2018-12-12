Встречайте новый 76.RU: путеводитель для читателей

Сегодня мы обновили 76.RU и готовы рассказать вам все секреты. Зачем мы это сделали? Мы существуем уже 11 лет, и за эти годы назрела необходимость перемен. Во-первых, нам хотелось сделать 76.RU более легким и удобным. Теперь загрузка главной страницы и новостей занимает доли секунды. Во-вторых, его теперь одинаково удобно читать и с компьютера, и с планшета, и с телефона. В-третьих, на обновленном 76.RU удобнее искать публикации, которые вам интересны. Мы разбили их на рубрики.

Для поклонников спорта появилась отдельная рубрика «Спорт», а тем, у кого есть дети, рекомендуем заглядывать в рубрику «Образование»

Еще для вашего удобства мы улучшили поиск: теперь он ищет всё, что нужно, и без ошибок. А для тех, кому некогда изучать новостную повестку, вывели топ-5 самых читаемых публикаций, в них — главное, что происходит в городе.



Самая важная и свежая публикация теперь всегда на виду. Слева от нее вы увидите все новости в хронологическом порядке, а под ней — самые интересные статьи, заслуживающие вашего внимания.

Ну и наконец, мы хотели, чтобы наш сайт просто стал симпатичнее, и, кажется, это получилось.

Мы обновили и старые разделы, которые были на 76.RU, и добавили им новых функций. Например, для рубрики «Фото дня» сделали отдельную страницу, и если вы присылаете нам свои крутые фотографии для этой рубрики, вы их там всегда найдете. Мы изменили блок «Видео дня» — сделали его крупнее и удобнее. Теперь видео можно смотреть сразу на главной странице. А еще хотим обратить ваше внимание на блок «Нетленка» — здесь мы собираем лучшие публикации за всю историю 76.RU — посмотрите, вдруг вы их пропустили.

При этом мы старались сохранить на сайте всё, к чему вы привыкли: все прежние сервисы остались, только пользоваться ими стало проще и удобнее.

Новый дизайн нам нарисовала студия Charmer — одна из лучших студий, которая специализируется на создании дизайна для СМИ. Эти ребята работали над редизайном сайтов Lenta.ru, Meduza.io, Vedomosti.ru и многих других медиа.

