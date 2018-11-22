Часть бульвара за Волковским театром предложили назвать Театральным

Первомайский бульвар в Ярославле могут переименовать. Это обсудили на топонимической комиссии представители департамента архитектуры и земельных отношений, общественники и депутаты. Вместо одного бульвара в центре Ярославля появятся целых два: один от театра до Красной площади, а второй от Красной площади до Волжской набережной.



— На комиссии поднимался вопрос о том, чтобы в честь предстоящего года театра переименовать часть Первомайского бульвара от Волковского театра до Красной площади в Театральный бульвар, который до революции назывался Казанским, — рассказали в мэрии Ярославля. — Оставшуюся часть бульвара — от Красной площади до Волжской набережной предложили назвать Некрасовским бульваром, как он раньше и назывался, так сказать, вернуться к историческому прошлому города.

Переименовать три улицы собирались и в прошлом году. В столице региона могут появиться улица Полевая и переулки Семейный и Верный.