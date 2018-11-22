Полигон в Ярославле переполнен, считает депутат Госдумы

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который отменяет для трёх регионов необходимость исполнения Федерального закона «Об отходах производства и потребления», который вступает в силу с нового года. То есть Москва, Санкт-Петербург и Севастополь могут не переходить к единому оператору, а плата за вывоз мусора для жителей этих городов не вырастет.



Против принятия законопроекта высказались депутаты от «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, в том числе ярославский депутат Анатолий Грешневиков. Он назвал политику столицы неуважительной к регионам. Особенно депутата возмутило то, что в вопросе вывоза мусора в Ярославль не учли мнение жителей города.

— С этой трибуны неоднократно звучали заявления, что мусорная реформа никогда ни для кого не будет остановлена, — сказал на пленарном заседании Госдумы Анатолий Грешневиков. — Сегодня закон показывает, что у Москвы есть преференции — реформа остановлена. Это значит, что три года Москва не будет утилизировать мусор сама. Также с этой трибуны неоднократно с гордостью говорили о том, что в законе прописана статья о том, что без обсуждения с населением, без его разрешения не будет строиться ни один полигон, и будет учитываться общественное мнение при завозе мусора. Что мы видим? Москва сегодня очищается за счёт того, что загаживает Ярославскую область. «Скоково» в два раза перегружен. Мусор возят днём и ночью. Рядом в четырёх километрах река Волга. Ярославская область в числе лидирующих по онкологическим заболеваниям. Здоровье дороже 500 миллионов. Кто учитывал мнение ярославской общественности, которая не раз выходила на митинги? Никто! Областного депутата Воробьёва за них трижды по судам таскали. А что творится в Архангельске, в Волоколамске? Москве почему-то выгодно строить в других регионах полигоны и вывозить свой мусор. Сейчас в Москве строится три перегрузочных станции — будут упаковывать мусор и везти в пять регионов. А перевозка — это огромные суммы. Поэтому, конечно, это коррупционный закон. Надо обязать Москву не плитками заниматься, а строить предприятия. Можно сделать шикарные производства, наладить и переработку и сжигание, но Москва настроена на то, чтобы вывозить всю свою грязь в регионы. Я когда начинал депутатскую деятельность, Ярославская область была донором, а теперь дотационный регион. 70% Москва забирает, да ещё и мусор свой везут — загаживают. А теперь ещё и собираются построить нам на Рыбинском водохранилище целлюлозно-бумажный комбинат (ярославский губернатор попросил перенести стройку. — Прим. ред.). Все поползновения Москвы неуважительны к регионам.

В итоге против принятия законопроекта проголосовал 81 депутат, за — 318.



Прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть принят в трёх чтениях в Госдуме, в Совете федерации и получить президентскую подпись.



Власти Ярославской области заявили о прекращении ввоза московского мусора. Действующий контракт истекает в конце декабря. То есть столичные отходы на Скоково должны перестать возить до конца года.