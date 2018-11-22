Запустят вспомогательные маршруты

Сегодня в мэрии Ярославля обсуждают планы о глобальных переменах в работе общественного транспорта. Если раньше замена частных маршруток на автобусы была лишь в виде идеи, сейчас у властей разработан проект об этом.



— Надо сокращать маловместительный транспорт и увеличивать число больших автобусов. Исключить дублирование маршрутов, — сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Сергей Волоканевский. — Сейчас коммерческий транспорт перевозит примерно столько же пассажиров, сколько городской. При этом в часы пик по городу ездит 812 маршрутов, из них 427 — регулируемые маршруты городского транспорта.

Начать исполнять эти планы власти хотят уже в следующем году.



Предлагают создать новую маршрутную сеть с тремя типами маршрутов: городскими магистральными автобусами, социальными маршрутами и вспомогательными частными. То есть приоритет полностью отдать автобусам и троллейбусам. А маленькие частные маршрутки убирать из города.