Региональный оператор не забирает покрышки с контейнерных площадок

С началом зимнего сезона автомобилисты, поменявшие шины, начали выбрасывать старые покрышки на контейнерные площадки. Так делать нельзя — утверждают в мэрии города.



— Шины и автомобильные покрышки являются отходами четвёртого класса опасности и по действующему экологическому законодательству их нужно собирать и направлять на утилизацию, — рассказали в мэрии Ярославля. — В естественной природной среде они разлагаются около 100 лет.

Кроме того, шины не относятся к твердым бытовым отходам, и единый региональный оператор их попросту не забирает с помоек.

— Сейчас мы собираем оставленные покрышки и отвозим в специализированную организацию, — рассказал Андрей Удальцов, глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов.

Вместо того, чтобы самому тащить старую резину до контейнерной площадки, водителям предлагают оставлять её прямо на шиномонтаже. У владельцев шиномонтажа должен быть заключён договор на утилизацию со специализированными фирмами, утверждают в мэрии города.



В этом году водителям легковушек, а также грузовиков массой до 3,5 тонны прописали в обязательном порядке переобуваться на декабрь, январь и февраль. Что ещё изменится в ноябре.