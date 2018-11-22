Контейнеры сгорели по двум адресам 
Контейнеры сгорели по двум адресам 

Этой ночью по Ярославлю снова прокатилась серия поджогов мусорных баков. Сгорели семь штук по двум близким адресам: у дома № 7 на проезде Ушакова и дома № 13 на проезде Матросова. 

— Ущерб считаем значительным. За семь евроконтейнеров придется отдать около 100 тысяч рублей, — прокомментировал пресс-секретарь мусорного оператора компании «Хартия» Алексей Бишанов. 

Сгоревший контейнер на проезде Матросова
Сгоревший контейнер на проезде Матросова
На проезде Ушакова часть контейнеров сгорели полностью
На проезде Ушакова часть контейнеров сгорели полностью

Итого за осень у компании выгорели уже около 30 контейнеров. В полиции начались разбирательства и поиск поджигателей, но информации по этому поводу пока нет. 