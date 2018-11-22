Контейнеры сгорели по двум адресам

Этой ночью по Ярославлю снова прокатилась серия поджогов мусорных баков. Сгорели семь штук по двум близким адресам: у дома № 7 на проезде Ушакова и дома № 13 на проезде Матросова.

— Ущерб считаем значительным. За семь евроконтейнеров придется отдать около 100 тысяч рублей, — прокомментировал пресс-секретарь мусорного оператора компании «Хартия» Алексей Бишанов.

Сгоревший контейнер на проезде Матросова

На проезде Ушакова часть контейнеров сгорели полностью

Итого за осень у компании выгорели уже около 30 контейнеров. В полиции начались разбирательства и поиск поджигателей, но информации по этому поводу пока нет.