Новая волна поджогов: мусорный оператор подсчитал свои убытки
22 ноября 2018 11:43
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Этой ночью по Ярославлю снова прокатилась серия поджогов мусорных баков. Сгорели семь штук по двум близким адресам: у дома № 7 на проезде Ушакова и дома № 13 на проезде Матросова.
— Ущерб считаем значительным. За семь евроконтейнеров придется отдать около 100 тысяч рублей, — прокомментировал пресс-секретарь мусорного оператора компании «Хартия» Алексей Бишанов.
Итого за осень у компании выгорели уже около 30 контейнеров. В полиции начались разбирательства и поиск поджигателей, но информации по этому поводу пока нет.
Фото: Управление МЧС по Ярославской области, Алексей Бишанов
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