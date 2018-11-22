Только проект благоустройства обойдётся в полмиллиона

На портале госзакупок объявили аукцион на поиск подрядчика, который создаст проект благоустройства Юбилейного парка. За эту работу готовы отдать 500 тысяч рублей. Обновление парка начнут в следующем году, как только начнётся строительный сезон. А пока нужно просчитать все сметы и создать планы работ.

— Площадь территории благоустройства 8,8 гектара. Необходимо переустройство линии освещения на 1000 метров и сети ливнёвой канализации на протяжении 180 метров, — уточняется в документации.



Также в проектной документации нужно учесть реконструкцию или создание пешеходных дорожек, создание зоны тихого отдыха с лавками и урнами, детской площадки на резиновом покрытии, тренажёрной площадки под навесом, ремонт забора по периметру парка, создание парковок у парка, озеленение. Ранее заявлялось, что центральную аллею вымостят тротуарной плиткой.