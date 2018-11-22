В этом году праздник оказался не такой щедрый

21 ноября в Ярославле отметили день рождения туристического маршрута «Золотое кольцо России». В этом году ему исполнился 51 год.

В честь праздника придумали приятную акцию — рестораны Ярославской области в этот день делают скидку в 21% от счёта. Заведения ещё в прошлом году объединились в «Клуб 21», чтобы радовать посетителей в день праздника.

В год 50-летия большой список ресторанов и кафе щедро раздавал посетителям скидки за фотографию с хэштегом в социальных сетях. А в этом году — пожалели.

— Скидки только для туристов, — сообщили уже на месте в одном из ресторанов из списка «Клуб 21».

Как доказать, что ты турист, не уточнили.

В некоторых ресторанах скидки делали всем, но только на очень ограниченный ассортимент, например, только на одну пиццу или на десерты. Сам список заведений, вступивших в клуб, также оказался намного более скромным, чем в прошлом году - всего четыре ресторана (в том году - 14).