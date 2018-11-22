Андрей Коротков пропал вечером 21 ноября

Полиция и волонтёры разыскивают 10-летнего Андрея Короткова. Мальчик убежал из реабилитационного центра «Медвежонок» в Ленинском районе Ярославля в девять часов вечера 21 ноября. До сих пор о нём ничего не известно.





— На вид ему 8–10 лет, рост — 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые, — рассказали в поисковой группе «Центр-Спас». — Был одет в цветную шапку в полоску, чёрную куртку и джинсы чёрного цвета. Всех, кто видел ребёнка или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию по телефону 73-02-02 или волонтёрам «Центр-Спас» по номеру 8 800 30-19-112.



В Ярославле идут поиски 34-летнего мужчины. Он загадочно пропал больше недели назад.

