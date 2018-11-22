Свалку убрали после вмешательства прокуратуры

В Переславском районе ликвидировали незаконную свалку.



Гора мусора образовалась вдоль федеральной трассы М-8. Чего там только не было: целлофановые пакеты с мусором, фрагменты мебели.



— В соответствии с законом каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории России. Администрация Пригородного сельского поселения не делала ничего, чтобы ликвидировать свалку. Тем самым нарушаются гарантированные Конституцией права неопределенного круга граждан — жителей города и иных граждан на благоприятную окружающую среду, факторы которой оказывают вредное воздействие на человека, на защиту благоприятной окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью. По результатам проверки в адрес руководителя органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения несанкционированная свалка ликвидирована, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Как мы помним, проблема мусора в Ярославской области — тема больная. И речь уже даже не о московских отходах, которые к нам везут. В Ярославле начали массово поджигать мусорные контейнеры. И, как видимо, неспроста.