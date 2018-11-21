В квартире в Брагино сгорел мужчина. Его жена и сын в больнице

Пожар вспыхнул сегодня ближе к вечеру на улице Пашуковской в Ярославле. Загорелась квартира на третьем этаже. 

Происходящее сняли на видео жильцы дома напротив. 

На кадрах видно, как спасатели вынесли из подъезда обгоревшего мужчину. Снимающие заспорили, жив ли он. 

Оказалось, 62-летний мужчина погиб при пожаре. Его 62-летняя супруга и 36-летний сын сейчас в больнице. 

— По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская. 

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Специалисты устанавливают, что стало причиной пожара.

В Рыбинске этой ночью из-за пожара эвакуировали жильцов общежития.