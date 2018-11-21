Жук, на самом деле, малюсенький — три миллиметра

В мире энтомологии — открытие: ярославский учёный открыл новый вид жука. Жуков на планете — огромное количество, и новые виды открывают постоянно. Но этого жука заметили, потому что учёный дал ему громкое имя — имя Егора Летова.

По-научному это звучит так: Augyles letovi. Имя придумал энтомолог Алексей Сажнев, сотрудник института биологии внутренних вод имени Папанина РАН в Борке Ярославской области.

Жук до своего звёздного часа был почти не изучен.

— Жуки-пилоусы — сложная группа. Ими занимаются всего три-четыре человека в мире, — говорит Алексей. — У нас в институте он долго хранился в коллекции, а потом я им заинтересовался и начал изучать.

Как изучить жука? Дело оказалось практически интимным. Учёные в таком случае «промывают» жукам гениталии.

— Их вымачивают в щелочи, потом убирают остатки вещества и изучают, — объяснил Алексей.

Жучок оказался интересным экземпляром. Длиной всего три миллиметра. Был пойман в провинции Хоабинь на севере Вьетнама в январе 1976 года. Пока был жив, питался органикой и водорослями, жил на границе суши и воды.

Но почему назван в честь Летова? Тут сыграли роль личные музыкальные пристрастия учёного.

— В юности любил его слушать, — говорит Алексей.

— А что родственники? Не против, что в честь Летова назвали насекомое?

— Нет. Я позвонил Сергею Летову (старший брат Егора. — Прим. ред.), он согласился, сказал: «А что, забавно!»