Меню, стоимость, качество: в Ярославле разразился скандал из-за питания в школах и детских садах
Инициативу ярославских властей увеличить стоимость школьных завтраков многие восприняли в штыки. Сотни гневных комментариев посыпались в интернете в адрес чиновников и депутатов. Сегодня этот вопрос обсудили депутаты муниципалитета на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
— Обсуждение получилось эмоциональным — оно и понятно, вопрос очень важный и касается детей, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Причём речь шла не только о питании в школах, но и в детских садах. Есть претензии и к качеству еды, и к меню.
Депутаты спорили и наперебой делились соображениями о том, что нужно срочно поменять.
— В садиках нужно кефир заменить на сладкий кефир, а пюре — на розовое пюре, — спорили они. — Нет, нужно создавать рабочую группу и выходить на места, смотреть, чем кормят ребятню.
Рабочую группу создали. И в ближайшие дни она отправится с ревизией по школам и садикам. Всплыли и более серьёзные вопросы.
— Опубликован факт несогласования школьного меню Роспотребнадзором, ввиду его несоответствия СанПиНам, — заявила депутат Евгения Овод. — Говоря простым языком — надзорный орган считает недопустимым состав детского меню по белкам, жирам, углеводам. А значит, что с начала этого учебного года наших детей недокармливают.
Здесь сошлись на том, что при стоимости в 40 рублей невозможно делать порции для школ по всем нормативам. В Ярославской областной думе сейчас как раз рассматривают инициативу губернатора об увеличении стоимости школьных завтраков до 50 рублей.
Практически все школы и детские сады Ярославля обращаются к сторонней организации для оказания этой услуги — «Комбинату социального питания». Мы решили спросить у них, что изменится после того, как вырастут цены, если законопроект будет одобрен.
— Качество школьных обедов не изменится, оно останется на таком же высоком уровне, — ответила заместитель генерального директора «Комбината социального питания» Мария Тураева. — Мы тщательно контролируем как продукты, которые поступают к нам, так и процесс приготовления блюд и полностью уверены в качестве школьных обедов. Если говорить о количестве, то оно, возможно, увеличится. Нужно делать расчёты, поскольку одновременно с повышением стоимости завтраков отменены льготы по НДС для предприятий АПК, идёт рост цен на продукты. Надеемся, что нам удастся увеличить порции, хотя это будет и непросто.
Получается, что платить за школьные завтраки мы, похоже, станем больше, а получать будем то же самое. Но, как объяснили народные избранники из областной думы, эти деньги пойдут на индексацию льгот другим людям.
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