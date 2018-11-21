Туи, которые должны быть зелёными, пожелтели

Дорогое благоустройство вокруг церкви Ильи Пророка в Ярославле — загнулось. На территории храма пожелтели около сотни туй, которые высадили вместо акаций прошлым летом.

Тогда этот зеленый забор из туй собрал много критики, а известный ярославский культуролог Вячеслав Лётин сравнил территорию вокруг церкви с кладбищем из-за новых растений.

— Прогулялась сегодня там — около 100 туй уже загнулись, — написала экологическая активистка Ярославля Анна Головина.

Мы позвонили в Горзеленхозстрой, чтобы узнать судьбу растений.

— Они не мертвые, они живые, мы недавно их проверили. Решили не выкапывать, весной подкормим, дадим стимулятор, — рассказала заместитель директора Горзеленхозстроя Татьяна Кокорина. — Видимо, было влаги маловато, или солнцем обожгло.



Как уточнили в городской компании по озеленению города, высадкой туй занимались москвичи. Кстати, благоустройство вокруг церкви Ильи Пророка с новой подсветкой, озеленением и частичной реставрацией внешних стен храма обошлось в 75 миллионов рублей. Это были деньги от мэра Москвы, который подарил Ярославлю 600 миллионов рублей.