Авария произошла на пересечении Промышленной улицы и Промышленного шоссе

Появилась информация о пострадавших в аварии на пересечении Промышленной улицы и Промышленного шоссе в Ярославле, где после столкновения двух иномарок куски пластика разлетелись по перекрёстку.



— В ДТП пострадали два человека, обоим потребовалась помощь медиков, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — 58-летнюю женщину врачи после осмотра отправили домой на амбулаторное лечение, а 4-летнюю девочку оставили в больнице.



«Ниссан» и «Форд» столкнулись почти в лобовую вчера утром. Да так, что пластик осколками разлетелся по перекрёстку, а сами машины разбросало в разные стороны. Сильнее досталось «Форду», у которого оторвало передний бампер и смяло капот.



Ещё одна женщина пострадала в тройном ДТП, которое произошло сегодня утром в Рыбинске.