Чтобы встать на ноги трёхлетнему Егорушке нужны ортезы

Необычную благотворительную акцию в Ярославле проведут воспитанники детского сада № 37. Они выйдут на сцену Дворца культуры «Нефтяник» и поставят музыкальный спектакль «Я не буду просить прощения».



— Посмотреть спектакль придут дети с родителями и педагоги из учебных заведений Красноперекопского районе, — рассказали в благотворительном фонде «Дети Ярославии». — Присоединиться к благотворительной акции может любой желающий, купив билет на спектакль.



Спектакль состоится 29 ноября в 10:30. Рекомендуемая цена билета — 150 рублей, но заплатить можно любую сумму. Все деньги от продажи билетов пойдут на покупку ортезов для трёхлетнего Егора Лемова.



— Ортопед заметил, что у Егорушки деформируются стопы, и направил нас на консультацию в ортопедический-протезный центр в Москву, — рассказала о беде мама мальчика Елена Лемова. — Там сказали, что нужно обязательно делать сыну ортез на голеностоп, так как уже имеются изменения на левой ножке. Ребёнок стоит только на носках, а с ортезом он сможет стоять на полной ступе. Ортезы изготавливаются из натуральной кожи, чтобы не было тонуса в ножках. Я молю вас помочь моему единственно сыну. Денег нет совсем: папа ушел от нас, помощи ждать не от кого.



Благотворительный фонд уже открыл сбор денег. Пока удалось собрать 14 тысяч рублей, а нужно 100 тысяч — один ортез стоит 50.



Помочь мальчику можно, сходив на музыкальный спектакль «Я не буду просить прощения». Также можно перевести деньги в благотворительный фонд «Дети Ярославии» другим способом.

