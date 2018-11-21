Законопроект о льготах коснётся и учителей, и учеников

В Ярославле депутаты областной думы начали в первом чтении рассматривать скандальный законопроект о льготах и компенсациях, который в региональный парламент внёс губернатор Дмитрий Миронов.



— Льготы сохранить всем, компенсации ни у кого не отбирать, — тут же вступились за народ оппозиционеры.



Но так просто, естественно, не получится — на всех денег в бюджете не хватит. Самыми «больными» оказались пункты с отменой компенсаций за оплату детского сада и увеличением стоимости школьного питания.



— Проект закона был рассмотрен только в первом чтении, до 30 ноября в него будут внесены правки, — успокаивают возмутившихся родителей представители думской фракции «Единой России». — Но уже точно можно сказать, что людей с невысоким достатком эти изменения не коснутся — для них все льготы и компенсации сохранятся.



Планируется, что больше платить будут только те, у кого месячный доход в семье более 15 тысяч рублей на человека.



На думском заседании всплыла и ещё одна тема, волнующая сотни льготников. Законопроект предусматривает изменение оплаты ЖКХ для учителей. Если сейчас бюджет оплачивает на 100% их счетов за коммуналку, то планируется, что из казны будут выделяться деньги только на оплату услуг непосредственно за учителя и нетрудоспособных членов семьи. Всем остальные жильцам квартиры или дома за себя придётся оплатить услуги ЖКХ.



Ранее мы писали, что за счёт этой экономии власти планируют добавить выплаты другим категориям льготников, которые ждут не дождутся индексации льгот.

