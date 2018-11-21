Мужчину опознали через камеры в магазине

В Рыбинске с ОМОНом задерживали мужчину, который пришёл в продуктовый с автоматом. Всё произошло в продуктовом на улице Ленина. Покупатель сцепился в перебранке с продавцом, выкрикивая оскорбления, мужчина достал из-под куртки автомат. Озлобленный посетитель магазина начал угрожать всем присутствующим, немного остыв, быстро сбежал из магазина.

— Прибывшие на место сотрудники ОМОН и органов внутренних дел отсмотрели инцидент на записях с камер видеонаблюдения. По имеющимся приметам стражи порядка быстро установили местонахождение подозреваемого, — рассказали в правоохранительных органах.



Мужчину задержали в общежитии на этой же улице. Оказалось, с собой у него был страйкбольный макет автомата Калашникова, который делает слабые по силе выстрелы лёгкими игровыми пулями. 27-летнего мужчину повалили на пол и повязали. Выяснилось, что в его личном деле уже были судимости.