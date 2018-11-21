Автобусы стоят в очереди и днём, и ночью

В Ярославле каждый день водители автомобилей и автобусов, ездящих на газу, выстраиваются в многочасовую пробку, чтобы заправиться. А всё потому, что в городе осталась всего одна метановая заправка на юго-западной окружной дороге.

— Знаете ли вы, как заправляется транспорт Ярославля? А вот посмотрите, до трёх ночи стоят и заправляются! — рассказывают в соцсетях водители, показывая на пробку, длиной в километр.



— 10 утра ребят. Полтора часа стояли, и это ещё хорошо! Быстренько, — рассказывает Елена Гусева.



Газомоторное топливо в Ярославле становится популярнее из-за своей цены: 16 рублей за кубометр (примерно 16 рублей за литр в переводе на бензин). Расход у этого вида топлива аналогичный бензину и дизелю. Экономия получается почти в три раза. Только с местами для заправки проблема. Мы позвонили на единственную работающую заправку в городе, чтобы узнать подробнее о ситуации.

— Наша заправка рассчитана на 200–250 машин в день. Проблема в том, что приезжают в часы пик — утром или вечером. А на заправку одного пазика уходит примерно 15 минут, — рассказывает генеральный директор автозаправки Александр Смирнов. — Есть в городе ещё одна, но она закрылась на несколько недель из-за поломки оборудования. В целом за последний год объёмы продаваемого газа увеличились раза в 1,5. Народ переоборудует машины, особенно этим занялись таксисты.

Уже в декабре станцию на окружной дороге усилят новым компрессором, который сжимает газ и закачивает его в баллоны автобусов и машин. В декабре откроется после ремонта и вторая метановая заправка в Ярославле.

Власти Ярославля посчитали, что переход на газомоторное топливо для городского транспорта — невыгодное занятие. И объяснили, почему не хотят экономить на топливе.