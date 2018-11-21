От Шинного завода на Перекоп людей теперь будет возить автобус 17-го маршрута



В Ярославле городские власти изменили схему движения 17-го автобуса, который с 24 ноября будет ездить по обновлённому маршруту. Было решено — он будет ездить не по Толбухинскому мосту, а по так называемому Комсомольскому.



— Изменения были внесены с учётом социальной значимости объектов, расположенных на участке улицы Городской Вал от Свободы до Большой Октябрьской, — объяснили в мэрии своё решение.



В итоге 17-й автобус будет ездить так: от вокзала Ярославль-Главный по проспекту Ленина и улице Советской до Шинного завода, а потом обратно к Ярославлю-Главному, затем от вокзала по улице Свободы, Городскому Валу, Фабричному шоссе на Красный Перекоп. Ходить автобус будет до посёлка Ивняки.



Менять схему движения 17-го автобуса городские власти решили из-за закрытия маршрута № 3. Ранее планировалось, что он будет ездить на Перекоп через Толбухинский мост, но теперь было принято решение пустить его через Фабричное шоссе. По Толбухинскому мосту на Перекоп по-прежнему будет ездить автобус 7-го маршрута.

