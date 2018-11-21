Многие водители научились обманывать паркоматы

Сегодня депутаты муниципалитета Ярославля рассмотрят инициативу введения штрафов для тех, кто не платит за парковку на Красной и Богоявленской площадях. Речь идёт о двух специальных парковках, на которых предусмотрена оплата стоянки машины. Депутаты говорят, что штрафы необходимы для создания платного парковочного пространства в центре города.



— Есть способ, по которому люди выезжают с парковок, не оплатив стоянку на них, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Из-за этого весь механизм этих парковок теряет актуальность, а поэтому необходимы штрафы. Два года назад пытались внедрить в Ярославле такие поправки, но они не были приняты областными депутатами прошлого созыва. Поэтому концессионеры, которые могли бы работать на парковках, не зашли, так как не увидели гарантии правильной работы своих инвестиций.



Ефремов отметил, что пока вопрос будет рассмотрен на профильной комиссии муниципалитета по инициативе мэрии. Окончательную точку в вопросе поставят депутаты Ярославской областной думы.

В последние годы в Ярославле было много разговоров о парковочном пространстве в зоне ЮНЕСКО. Бывший мэр Владимир Слепцов даже предлагал сделать весь центр пешеходным.

